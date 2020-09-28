Амурские спортсмены прошли пешком сто километров

Фото: www.instagram.com/amuroopt/

Амурские спортсмены преодолели стокилометровый маршрут менее чем за сутки. Пеший поход финишировал на базе природного парка «Центр охраны природы «Зейский», сообщает амурская дирекция по охране и использованию животного мира.

Акцию провели в честь международного Дня туризма.

Участники похода вышли из Благовещенска утром 26 октября и менее чем за 24 часа преодолели 100 километров пешком. Маршрут был выстроен в основном по пересечённой местности, лишь иногда выходил на дороги. Поход оказался не из простых: к финишу добраться удалось не всем.

— Спасибо, поход шикарный! Пройдя 100 километров, чувствую себя героем, — поблагодарила организаторов участница похода Мария Сорокина на страничке в сети.