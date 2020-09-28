Амурские спортсмены прошли пешком сто километров
Амурские спортсмены преодолели стокилометровый маршрут менее чем за сутки. Пеший поход финишировал на базе природного парка «Центр охраны природы «Зейский», сообщает амурская дирекция по охране и использованию животного мира.
Акцию провели в честь международного Дня туризма.
Участники похода вышли из Благовещенска утром 26 октября и менее чем за 24 часа преодолели 100 километров пешком. Маршрут был выстроен в основном по пересечённой местности, лишь иногда выходил на дороги. Поход оказался не из простых: к финишу добраться удалось не всем.
— Спасибо, поход шикарный! Пройдя 100 километров, чувствую себя героем, — поблагодарила организаторов участница похода Мария Сорокина на страничке в сети.
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