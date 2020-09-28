Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:30 0

В Приамурье ждут заморозки до -3°С

В Приамурье ждут заморозки до -3°С
Фото: yandex.ru

29 и 30 сентября в центральных и южных районах области ночные температуры опустятся до минусовых. Об этом сообщили специалисты областного центра гидрометеорологии.

«Ночью 29 и 30 сентября по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°С», гласит заявление Амурского гидрометцентра.

Напомним, что первые заморозки «ударили» по области неделю назад. Тогда температура воздуха ночью опустилась до -2°С.

Просмотров всего: 469

#погода #природа #экология

распечатать


Общество

Аттракционы в Благовещенске работают последнюю неделю
Общество 1

Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор
Общество

Туманы и дожди: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября
Видео

Всемирный день туризма: викторина для турагентов (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь