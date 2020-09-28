В Приамурье ждут заморозки до -3°С

Фото: yandex.ru

29 и 30 сентября в центральных и южных районах области ночные температуры опустятся до минусовых. Об этом сообщили специалисты областного центра гидрометеорологии.

«Ночью 29 и 30 сентября по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°С», гласит заявление Амурского гидрометцентра. Напомним, что первые заморозки «ударили» по области неделю назад. Тогда температура воздуха ночью опустилась до -2°С.

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