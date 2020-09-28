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28сентября
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сегодня, 11:08 0

Кому положена вторая пенсия

Кому положена вторая пенсия
Фото: ftimes.ru

Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, пишет «Прайм». Об этом агенству рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева.

По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»: они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.

— В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений, — уточнила эксперт.

Кроме того, право на получение пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по старости или по инвалидности имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или умерших вследствие травмы, полученной при исполнении обязанностей.

Аналогичные правила действуют в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов.

— Важно помнить, что Закон «О государственном пенсионном обеспечении» предусматривает специальные правила назначения пенсий для каждой из этих категорий, — заключила эксперт.

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#закон #пенсии

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