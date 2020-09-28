Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 1

В Белогорске задержали подозреваемого в серии преступлений

В Белогорске задержали подозреваемого в серии преступлений
Фото: pixabay.com

В Белогорске полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж, грабежа и мошенничества, сообщает МВД Приамурья. Злоумышленника взяли под стражу.

В одном из магазинов Белогорске злоумышленник сорвал золотую цепочку с крестиком с продавца. В другом эпизоде молодой человек пришёл в гости к своей знакомой 1935 года рождения, и похитил из квартиры пенсионерки телевизор. Также молодой человек подозревается в краже денег с чужой карты, он с её помощью рассчитался в магазинах.

По каждому эпизоду возбудили уголовное дело, похищенные вещи подозреваемый успел продать. Полицейские украденный телевизор нашли и вернули пожилой женщине.

Кроме того, полиция установила, что мужчина причастен к двум кражам в Благовещенске.

Просмотров всего: 302

#Белогорск

распечатать


Общество 15

Укрывающих налоги предпринимателей Белогорска призовут к совести
Общество 15

Глава Белогорска не выписывает себе премий
Общество

В Белогорске начали асфальтировать улицу Металлургическую

24 сентября, 18:28
Происшествия 1

На трассе Белогорск – Благовещенск автомобиль такси слетел с дороги
Комментарии
Показать все (1)
  • Мармок

    Мармок
    15 минут назад

    успел натворить бед

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь