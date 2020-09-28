В Белогорске задержали подозреваемого в серии преступлений

Фото: pixabay.com

В Белогорске полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж, грабежа и мошенничества, сообщает МВД Приамурья. Злоумышленника взяли под стражу.

В одном из магазинов Белогорске злоумышленник сорвал золотую цепочку с крестиком с продавца. В другом эпизоде молодой человек пришёл в гости к своей знакомой 1935 года рождения, и похитил из квартиры пенсионерки телевизор. Также молодой человек подозревается в краже денег с чужой карты, он с её помощью рассчитался в магазинах.

По каждому эпизоду возбудили уголовное дело, похищенные вещи подозреваемый успел продать. Полицейские украденный телевизор нашли и вернули пожилой женщине.

Кроме того, полиция установила, что мужчина причастен к двум кражам в Благовещенске.