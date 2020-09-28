Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:47 10

Глава Хабаровского края считает, что к наводнениям в крае причастны амурские ГЭС

Глава Хабаровского края считает, что к наводнениям в крае причастны амурские ГЭС
Фото: www.khabkrai.ru

В эфире телекомпании «Губерния» Михаил Дегтярёв, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, высказал подозрение, что погода — не главный виновник наводнений в крае. И ему хочется проверить, «почему у нас третий паводок за 7 лет, и что происходит со сбросами с Бурейской ГЭС и Зейской ГЭС».

Компания РусГидро опубликовала официальный ответ на обвинения главы Хабаровского края и сообщила, что специалисты готовы провести учёбу для команды врио губернатора Хабаровского края по теме «Природа возникновения паводков на реке Амур и эффективные меры по борьбе с их последствиями».

— Во-первых, хотим сообщить Михаилу Дегтярёву, что Хабаровск, как и другие города края, с даты его основания находится в зоне муссонного климата. Основной объём осадков ежегодно приносится мощными циклонами. Вызванные циклонами продолжительные ливневые дожди являются единственной причиной возникновения паводков на реках бассейна Амура, в том числе и на самом Амуре в Хабаровском крае. Во-вторых, важно отметить, что паводок 2020 года в районе Хабаровска преимущественно сформировался за счет стока реки Сунгари в связи с прохождением циклонов «Майсак» и «Хайшен» над территорией КНР, вклад Сунгари в общий объём стока в регионе составляет 50 %, вклад рек Зеи и Буреи составляет 25 %, вклад Уссури и других рек — 10 %, верхний Амур — 15 %. Это означает, что режимы работы гидроэлектростанции РусГидро Зейской и Бурейской ГЭС, расположенных на реках Зее и Бурее соответственно, не оказывают ключевого влияния на паводковую ситуацию в Хабаровском крае, — сообщается в письме.

В компании пояснили, что, начиная с лета, не было ни одного дня, когда ГЭС РусГидро на реках бассейна Амура пропускали воды больше, чем к ним притекало, вплоть до исчерпания свободной ёмкости водохранилищ. Так, с 1 августа по 27 сентября 2020 года Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 4,5 миллиарда тонн паводкового стока, Бурейская ГЭС — 4,1 миллиарда тонн, что позволило существенно снизить силу паводков в Амурской области. Если бы гидроузлы ГЭС работали без накопления воды в водохранилищах, в транзитном режиме, то населённые пункты ниже по течению уже месяц как были бы серьезно подтоплены.

А что на самом деле творится с климатом и наводнениями в регионе — читайте в нашем лонгриде.

Просмотров всего: 1559

#большая вода #Дальний Восток

распечатать


В России и мире

Михаил Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Общество 9

Аэропорты, школы и интернет: в правительстве России решили, как развивать Дальний Восток
Коронавирус 5

Вице-мэр Хабаровска скончалась после заражения коронавирусом
Происшествия 6

Овцы съели часть газона в недостроенном сквере в центре Владивостока
Комментарии
Показать все (10)
  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Он гений!

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Он гениальный гений!!!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Гнобят Мишаню.

    Это не есть гут

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Да у нас доброй половине области нужно на такой урок сходить! А то бытует мнение, что в затяжных дождях виноваты никак не тайфуны, а именно ГЭС.))))

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Нужно открыть все шлюзы на всех ГЭС, вот тогда они поймут, сколько воды сдерживается ГЭС.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    55 минут назад

    Зря он это сказал. Сейчас полетит вслед за Фургалом и где-нибудь в московском СИЗО будет случайно прихлопнут свалившимися с полки докторскими диссертациями на тему «Природа возникновения паводков на реке Амур и эффективные меры по борьбе с их последствиями». Советую первой половине области, которая уже явно сходила на урок по промывке мозгов и вернулась оттуда, показывая путь второй половине области, продолжать наслаждаться наличием ГЭС в Амурской области и 5% повышением цен на электроэнергию в грядущем году для дальнейшего набивания карманов владельцев РусГидро за счёт обеих половин области (и не только области).

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    52 минуты назад

    Мля, ну как же тут без ГЭС раньше-то жили. И не тонули. Прям вот герои (героини) - спасители, а не ГЭС. Как удачно их построили обе разом по времени: аккурат перед семилетними дождями)))

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    30 минут назад

    Себастьян Самуэльссон, я так понимаю, у вас образование гидролога имеется? Если нет, не надо пустословить.

  • Лина24

    Лина24
    18 минут назад

    О, да! Подумаешь, всего-то два искусственно сформированных моря на территории одной области появилось? Какие тут проблемы могут появиться? Правда? Крупные ГЭС это ведь во благо населения, а не в интересах "крупных игроков". Глупцы в развитых странах, которые отказались от строительства крупных ГЭС. Понимаешь, экологии вред они там заметили от этих ГЭС. А нам нужны такие ГЭС! В области множество заводов, фабрик - все нуждаются в электроэнергии. Одних электровозов до Благовещенска сколько ежедневно прибывает! А наши бесчисленные экологичные троллейбусы, сколько потребляют дешевой электроэнергии! А как после строительства ГЭС Зея и Талакан развились! Инфраструктура, новые рабочие места!

  • aleun

    aleun
    4 минуты назад

    В Приморье раньше тоже все лето солнце и хорошая погода... А сейчас дожди, дожди, штормы с ураганами... Ни как амурские ГЭС виноваты!

Показать все (10)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь