Глава Хабаровского края считает, что к наводнениям в крае причастны амурские ГЭС

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В эфире телекомпании «Губерния» Михаил Дегтярёв, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, высказал подозрение, что погода — не главный виновник наводнений в крае. И ему хочется проверить, «почему у нас третий паводок за 7 лет, и что происходит со сбросами с Бурейской ГЭС и Зейской ГЭС».

Компания РусГидро опубликовала официальный ответ на обвинения главы Хабаровского края и сообщила, что специалисты готовы провести учёбу для команды врио губернатора Хабаровского края по теме «Природа возникновения паводков на реке Амур и эффективные меры по борьбе с их последствиями».

— Во-первых, хотим сообщить Михаилу Дегтярёву, что Хабаровск, как и другие города края, с даты его основания находится в зоне муссонного климата. Основной объём осадков ежегодно приносится мощными циклонами. Вызванные циклонами продолжительные ливневые дожди являются единственной причиной возникновения паводков на реках бассейна Амура, в том числе и на самом Амуре в Хабаровском крае. Во-вторых, важно отметить, что паводок 2020 года в районе Хабаровска преимущественно сформировался за счет стока реки Сунгари в связи с прохождением циклонов «Майсак» и «Хайшен» над территорией КНР, вклад Сунгари в общий объём стока в регионе составляет 50 %, вклад рек Зеи и Буреи составляет 25 %, вклад Уссури и других рек — 10 %, верхний Амур — 15 %. Это означает, что режимы работы гидроэлектростанции РусГидро Зейской и Бурейской ГЭС, расположенных на реках Зее и Бурее соответственно, не оказывают ключевого влияния на паводковую ситуацию в Хабаровском крае, — сообщается в письме.

В компании пояснили, что, начиная с лета, не было ни одного дня, когда ГЭС РусГидро на реках бассейна Амура пропускали воды больше, чем к ним притекало, вплоть до исчерпания свободной ёмкости водохранилищ. Так, с 1 августа по 27 сентября 2020 года Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 4,5 миллиарда тонн паводкового стока, Бурейская ГЭС — 4,1 миллиарда тонн, что позволило существенно снизить силу паводков в Амурской области. Если бы гидроузлы ГЭС работали без накопления воды в водохранилищах, в транзитном режиме, то населённые пункты ниже по течению уже месяц как были бы серьезно подтоплены.

А что на самом деле творится с климатом и наводнениями в регионе — читайте в нашем лонгриде.