Трампа обвинили в неуплате налогов в течение 10 лет

В 2016 году, за месяц до президентских выборов в США, в NYT вышел аналогичный материал о неуплате господином Трампом налогов. Тогда избирательный штаб Дональда Трампа выступил с утверждением, что публикация газеты призвана помочь в борьбе за пост президента США его сопернице демократу Хиллари Клинтон.

По данным NYT, в год, когда Дональд Трамп стал президентом США, он заплатил $750 подоходного налога. На следующий год он также заплатил $750. В газете добавляют, что не имеют налоговой информации за 2018 и 2019 годы (третий и четвертый годы президентства Дональда Трампа). В остальные же десяти лет (из 15-ти последних) господин Трамп, как утверждает издание, не платил подоходный налог, так как указывал, что совокупные потери его компаний превосходят прибыль.

Информацию о неуплате Дональдом Трампом налогов прокомментировал газете юрист Trump Organization Алан Гартен.

— За последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов личных налогов, в том числе он заплатил миллионы личных налогов с момента объявления своей кандидатуры в 2015 году,— сказал юрист.

Сам Дональд Трамп назвал материал газеты фабрикацией фактов.

— Все это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка. Мы через это уже проходили, вы можете задавать мне все те же вопросы. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением,— сказал он журналистам. Он также заявил, что для опровержения материала он предоставит свои налоговые декларации. Когда именно он это сделает, глава Белого дома не уточнил.

The New York Times неоднократно обвиняла Дональда Трампа в неуплате налогов. Последний раз, в мае 2019 года, газета сообщила, что бизнес Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд. Из-за этих потерь, как утверждали в NYT, господин Трамп сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет.