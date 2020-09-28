Российские больницы будут помещать пациентов с подозрением на COVID-19 в спецбоксы

Сообщается, что больных с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы. Там они будут находиться до получения результатов тестирования на «ковид».

Если результат окажется отрицательным, то пациентов будут размещать в палатах на 2-4 места. В случае подтвержденного диагноза больного переведут в специальную медорганизацию, которая занимается лечением данной категории граждан.

Помимо этого, в стране будет создан дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа федерального уровня, работающий как со взрослыми, так и с детьми. Одной из его функций будет взаимодействие с уже существующими центрами для организации оказания медицинской помощи людям, больным гриппом в тяжелой форме или гриппом с осложнениями.