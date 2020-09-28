Российские больницы будут помещать пациентов с подозрением на COVID-19 в спецбоксы
С 28 сентября вступил обновленный порядок организации работы медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ, сообщает ТАСС.
Сообщается, что больных с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы. Там они будут находиться до получения результатов тестирования на «ковид».
Если результат окажется отрицательным, то пациентов будут размещать в палатах на 2-4 места. В случае подтвержденного диагноза больного переведут в специальную медорганизацию, которая занимается лечением данной категории граждан.
Помимо этого, в стране будет создан дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа федерального уровня, работающий как со взрослыми, так и с детьми. Одной из его функций будет взаимодействие с уже существующими центрами для организации оказания медицинской помощи людям, больным гриппом в тяжелой форме или гриппом с осложнениями.
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