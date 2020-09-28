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28сентября
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сегодня, 09:49 0

Аттракционы в Благовещенске работают последнюю неделю

Аттракционы в Благовещенске работают последнюю неделю
Фото: @o.g.imameev

Благовещенские парки отдыха завершают летний сезон. Аттракционы работают последнюю неделю, сообщается в инстаграм-аккаунте Городского парка.

В Первомайском парке все аттракционы перестанут работать 30 сентября. Городской парк завершит летний сезон чуть позже — 4 октября.

Напомним, что одновременно с закрытием парков начнется подготовка к их масштабной реконструкции. В следующем году там появятся современные аттракционы, новые точки общепита и будет обновлена зеленая зона.

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#Испытано на себе #культура #отдых #природа

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