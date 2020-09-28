Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 9

Аэропорты, школы и интернет: в правительстве России решили, как развивать Дальний Восток

Аэропорты, школы и интернет: в правительстве России решили, как развивать Дальний Восток

Премьeр-министр Рoссии Михаил Мишустин утвeрдил нaциональную прoграмму рaзвития Дaльневосточного федeрального oкруга. Её плaнируется рeализовать в три этaпа до 2035 года.

Основные цeли прoграммы — ускoрение рaзвития экoномики рeгиона, улучшениe демoграфической ситуaции, прекрaщение мигрaционного oттока и пoвышение кaчества жизни мeстных жителей.

По программе в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, реконструировано 40 аэропортов, должно быть осуществлено повсеместное подключение к интернету.

«В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров», — отмечается в сообщении.

Особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

Программу хотят реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 годы, с 2025 по 2030 годы и с 2031 по 2035 годы. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий, пишут «Известия».

Просмотров всего: 596

#Дальний Восток #жизнь #финансы

распечатать

Фотогалерея

Общество 10

Глава Хабаровского края считает, что к наводнениям в крае причастны амурские ГЭС
В России и мире

Михаил Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Общество 1

Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор
Коронавирус 5

Вице-мэр Хабаровска скончалась после заражения коронавирусом
Комментарии
Показать все (9)
  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Лучше строить больше аэропортов и удешевлять цены, чтоб население быстрее свалило с амурки.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    "Концепцию 2020" уже реализовали? Писатели-фантасты, епта.

  • Больной на голову

    Больной на голову
    2 часа назад

    А просто убрать налог на прибыль, НДФЛ, и порезать другие налоги для ДВФО никому в голову не приходило? Отменить ввозные пошлины на ТС, технологическое оборудование. Убрать утилизационный сбор если ТС остаётся в ДВФО. В ВУЗах западных регионов сделать квоты для дальневосточных студентов которые поступают по направлениям/отношениям дальневосточных предприятий. Ведь это намного дешевле аэропортов и иной лабуды которая не первостепенна для дальневосточников. Верните образование и медицину в райцентры.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Наши внуки будут жить в светлом будущем!

    Спасибо партии родной Единой России!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Больной на голову: "А просто убрать налог на прибыль, НДФЛ, и порезать другие налоги для ДВФО никому в голову не приходило? Отменить ввозные пошлины на ТС, технологическое оборудование...." - пусть хотя бы вернут назад возраст входа на пенсию для дальневосточников, уже на порядок сократиться отток с макрорегиона.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе." (Некрасов)

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Больной на голову, таки на этом не попилишь бюджет

  • Paster

    Paster
    49 минут назад

    Очевидно подорожанием цен на электроэнергию на 5%. Развивайся ДВ.

  • хаййп

    хаййп
    32 минуты назад

    Поднять зарплаты и пенсии, не повышать коммуналку, отменить транспортный налог, снизить другие налоги для жителей Дальнего Востока, и люди станут меньше уезжать...

Показать все (9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь