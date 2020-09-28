Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор

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Филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» предупреждает амурчан о возможных перебоях в программах телепередач. Помехи на экранах телевизоров жителей Приамурья в это время года создаёт Солнце.

В ОРТПЦ объяснили, как это происходит. Оказывается, виной всему период осенней интерференции.

— В это время Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. То есть Солнце находится позади геостационарного спутника, если смотреть со стороны наземной антенны. Солнце — мощный источник радиосигнала. Оказавшись с ним на одной линии, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника связи и солнечный сигнал и передает их дальше — на антенны телезрителей. На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха, «шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции программы могут пропадать полностью, но на совсем короткое время — 5-20 минут, — рассказали в амурском филиале РТРС.

Интерференция наблюдается дважды в год – во время осеннего и весеннего равноденствия.

Специалисты амурского филиала РТРС, наряду с коллегами по всей стране, используют все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния солнечной интерференции на приём сигнала.

В Амурской области осенняя интерференция будет продолжаться:

— для телеканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM» с 30 сентября по 20 октября с 10:52 до 11:54 местного времени, максимальной продолжительностью не более 5 минут в сутки;

— для радиостанции «Дорожное радио» с 1 по 22 октября с 14:14 до 15:16 местного времени, максимальной продолжительностью не более 24 минут в сутки;

— для аналогового телеканала «Ю» с 5 по 18 октября с 14:19 до 15:13 местного времени, максимальной продолжительностью не более 12 минут в сутки.

График возможных перерывов трансляции сигнала размещается на сайте РТРС в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала».

По всем вопросам, связанным с вещанием бесплатного эфирного цифрового телевидения, можно обращаться по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02.