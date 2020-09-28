Вице-мэр Хабаровска скончалась после заражения коронавирусом
Вице-мэру Хабаровска Ирине Шапиро был поставлен диагноз коронавирус. Как пишут РИА Новости со ссылкой на минздрав Хабаровского края, после отпуска она сразу ушла на больничный, а вчера скончалась в результате болезни.
В октябре 2018 года Ирина Шапиро была назначена на должность вице-мэра Хабаровска, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам и оставалась на этом посту до последнего дня, сообщается на сайте администрации Хабаровска.
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