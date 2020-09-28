Как распознать и предупредить инфаркт: советы амурского кардиолога

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространённой причиной смерти во всём мире. Накануне Дня сердца корреспондент Амур.инфо поговорила с врачом-кардиологом Ириной Долговой и узнала, как распознать инфаркт и что делать, чтобы не допустить развития заболевания.

— Если у вас внезапно появились давящие, сжимающие или распирающие боли за грудиной, они могут отдавать в обе стороны или в руку, а может, и в челюсть; появилось чувство нехватки воздуха, не отдышки, а именно нехватки воздуха, то на эти симптомы уже следует обратить внимание и обратиться к врачу, — рассказала Ирина Долгова.

Дальше уже специалист определит характер болей и при необходимости назначит дальнейшее обследование: ЭКГ, суточное мониторирование и коронарографию.

А если вы вдруг оказались рядом с человеком, которому стало плохо, прежде всего нужно вызвать скорую помощь. В ожидании специалистов, если у вас нет медицинского образования, то единственное, чем вы можете помочь – уложите человека горизонтально, чтобы максимально облегчить работу сердцу, расстегните одежду, обеспечьте доступ кислорода в комнату.

Чтобы не допустить проблем с сердцем, а главное не дать им появиться, заботиться о здоровье нужно на протяжении всей жизни! Никаких особых действий предпринимать не стоит, всё гениальное просто.

— Вести здоровый образ жизни, двигательная активность — обязательно, а также необходимо следить за своим питанием: жирная и вредная пища вредит не только фигуре, но и сердцу. Также немаловажно периодически проходить диспансеризацию. Ведь у некоторых пациентов нет никаких симптомов, просто вдруг появляется немотивированная слабость, которую обычно списывают на простую усталость, — добавила кардиохирург.

Но, если у вас вдруг сдавило в груди, не нужно сразу переживать и выставлять себе диагноз. Не всё, что болит в грудной клетке, — сердце. С сердечной болью путают суставную или мышечную боль.

— К нам приходят пациенты, чаще всего молодёжь, которые уверены, что у них болит сердце. Опрашиваем, собираем симптоматику, иногда при первом обращении удаётся определить, что болит не сердце. Некоторым назначаем дополнительное обследование, объясняем, успокаиваем, — поделилась Ирина Александровна.

Если узнать вовремя о проблемах, то инфаркт, как впрочем и другие болезни, можно предупредить и не дать им развиться. Слушайте свой организм и вовремя обращайтесь к специалистам.