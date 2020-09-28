Выбор читателей за 27 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 27 сентября.

В субботу ночью, 26 сентября, между посёлками Заречный и Зазейский в кювет слетел пассажирский автобус. Его вытащили с помощью грузовика.

На автодороге в Ивановском районе столкнулись два автомобиля. Один человек получил травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

С 28 сентября по 12 октября в Благовещенске полностью перекроют перекрёсток улиц Артиллерийской и Зейской. Дорожные рабочие будут устранять просадку ливневой канализации и провал асфальтобетонного покрытия, к которым привело переувлажнение грунта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. А вот 31 декабря будет выходным только в следующем году. Майские праздники продлятся целых шесть дней: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.