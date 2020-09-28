Гороскоп 28 сентября: день разочарований у Козерогов, а Скорпионам нужно держать себя в руках

Восход Солнца: 06:25

Заход Солнца: 18:14

Солнце в Весах.

Овен. Не отказывайтесь помочь человеку, который нуждается в вашей поддержке. Нет лучшего способа доказать свою преданность. Болезнь этого дня может иметь острый характер, но чем активнее она проявляется, тем легче её лечить, симптомы видны сразу.

Телец. Вы сегодня будете очень напряжены, однако ссориться и скандалить — не выход. Если вам захочется сменить обстановку, то сейчас отличное время придумать, как это сделать.

Близнецы. Опасный день. Он отмечен повышенной вероятностью травматизма, аварий и катастроф. Предельное внимание и осторожность помогут вам избежать несчастья. Не переоценивайте свои силы, будьте наготове.

Рак. Хотя вы и не любите ответственность, сегодня придется проявить её в финансовых и бытовых вопросах. Астрологи уверены, что вы справитесь! В результате того, что вы справитесь с трудностями предыдущих дней, вам удастся заметно улучшить материальное положение и отношения с близкими людьми.

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Лев. Новые покровители или партнеры помогут реализовать намеченные идеи и планы. Деловая активность и предприимчивость должны принести ожидаемые результаты. Вечером домашние хлопоты потребуют решительных действий.

Дева. Напряжённый день, связанный с опасностью для здоровья. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Женщинам-Девам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения. Мужчины при желании и возможности могут провести вторую половину дня вне дома.

Весы. Увлеченная работа или деятельность, требующая большого физического напряжения, может основательно подорвать ваши силы, а стремление добиться успеха — негативно сказаться на самочувствии. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость.

Скорпион. Астрологи советуют вам держать себя в руках и не воспринимать действия окружающих, не направленные на вас, в качестве личного оскорбления. Ожидается благоприятный день, с самого утра вы будете ощущать в себе силы для свершений, фортуна улыбается!

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Стрелец. Критический день, связанный с трансформацией окружения и преодолением соблазнов. Перед тем как решиться на коммерческую операцию или крупную покупку, необходимо исключить всякий риск. Вероятны жестокие стычки с внешним окружением.

Козерог. День разочарований и крушения надежд. Возможно, чтоновым планам, связанным с поездкой или отпуском, не суждено сбыться. Осложнят ситуацию проблемы с родственниками. Вероятно, вы будете вынуждены заниматься неинтересным, рутинным делом, требующим больших затратфизических сил.

Водолей. Могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении и в финансовой сфере. Жизнь потребует от вас выдержки и здравого смысла. Будет лучше, если вы прислушаетесь к советам окружающих, хотя это и приведет вас к временному душевному дискомфорту.

Рыбы. Высока вероятность профессиональных ошибок, поэтому будьте как можно внимательнее. Семейная жизнь порадует теплыми отношениями со своими родными. Если вам удастся влюбиться, то эта любовь оставит в душе неизгладимые впечатления, хотя и вряд ли выдержит испытания будничной рутиной.

Астролог: Вальдемар Небоходцев