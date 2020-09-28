Гороскоп 28 сентября – 4 октября: каким знакам нужно быть осторожнее на этой неделе

Общий астрологический прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября для всех знаков Зодиака.

Овен. Плутон поможет наладить связи с окружающими вас людьми, завести новые знакомства, что положительно отразится на любовных поисках и выборе новой работы. Уран же поможет сократить время от появления идеи до ее воплощения в жизнь.

Телец. Вера в собственные силы вернется. Довести начатое до конца и добиться успеха помогут чувство долга и ответственность. Личные и семейные отношения могут преподнести сюрприз — например, объявится один из очень дальних родственников.

Близнецы. Интересы семьи выходят на первый план. Ради этого вам придется пожертвовать и рабочим, и свободным временем. Но не стоит воспринимать это как невосполнимую потерю. В офисе вас с радостью поддержат коллеги, а сходить в кино или поужинать в ресторане получится, когда все благополучно завершится.

Рак. Непростой период для тех Раков, чьи отношения с партнером в последнее время висели на волоске. Велика вероятность разрыва. Постарайтесь даже в такой ситуации найти положительные моменты. Ваша помощь понадобится близкому другу.

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Лев. Гармоничное сочетание несочетаемого, эдакий агрессивный шарм, тончайшие кружева из стальной проволоки, мурлыканье саблезубого тигра. Противоположный пол от вас просто без ума. Почувствуйте себя Максом Барских или Анной Седоковой. Не правда ли, все это немного пьянит?..

Дева. Всю неделю вы воинственны и охочи до словесных баталий. Запросто можете ради самого спора защищать противоположную точку зрения. Все и вся критикуете, ворчите, порой бываете мелочны в мыслях и на словах. Можете не заметить существенных деталей, так как слишком импульсивны.

Весы. Спокойным и плодотворным будет начало недели. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Могут возникать мелкие трудности, но они преодолимы, и вы это знаете. Поэтому не будет ни лишних волнений, ни сомнений в успехе.

Скорпион. Вашей работоспособности можно только позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент это и к лучшему.

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Стрелец. Инициатива не всегда наказуема! Помните об этом, когда будете решать, звонить ли новому знакомому или ждать, пока он объявится первым. Поверьте, ему крайне польстит такое внимание.

Козерог. Неспокойная неделя, причем таковой вы делаете ее сами, порой слишком эмоционально реагируя на всякие не всегда достойные внимания мелочи. У мужчин возможны проблемы, связанные с когда-то обиженными ими женщинами, а у женщин, по их мнению, связанные с неумением мужчин тратить деньги.

Водолей. Вам наскучила опостылевшая обыденность и предсказуемость жизни. Как там, у поэта: «…с утра на работу, под вечер – обратно, а поезд уходит в огнях фонарей…». Короче, хочется внести в плавное течение несколько порогов и водоворотов – и героически их преодолеть.

Рыбы. Рыбам на этой неделе звезды не советуют отправляться в дальние поездки. Туристические поездки могут пойти не по запланированному маршруту, могут возникнуть сложности с документами и исправностью транспортных средств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев