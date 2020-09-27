В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 16 заражений зарегистрировано в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
Пять новых случаев зарегистрировано в Октябрьском районе, три в Тынде, два в Свободном, по одному в Райчихинске, Константиновском, Серышевском и Магдагачинском районах.
Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлен 4 201 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости — 531,74 на 100 тысяч населения.
2 743 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
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