В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 16 заражений зарегистрировано в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Пять новых случаев зарегистрировано в Октябрьском районе, три в Тынде, два в Свободном, по одному в Райчихинске, Константиновском, Серышевском и Магдагачинском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлен 4 201 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости — 531,74 на 100 тысяч населения.

2 743 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.