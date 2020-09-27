В Магдагачинском районе произошло жёсткое ДТП
В воскресенье, 27 сентября, в 10:30 на автодороге в Магдагачинском районе между сёлами Гонжа и Гудачи произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль MAN, Toyota Crown и Toyota Corolla Axio. Один человек пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Сейчас полицейские устанавливают все подробности произошедшего. На видео видно, что автомобили столкнулись практически лоб в лоб.
Одно авто перевернулось, второе очень сильно повреждено.
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