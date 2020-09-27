В Амурском заказнике собрались почти три тысячи журавлей

Фото: www.instagram.com/anton_160386/

Сейчас около села Нижняя Полтавка идёт уборка кукурузных полей. А журавли любят устраивать кукурузный пир. Перед перелётом надо хорошо подкрепиться. Массовый отлет пернатых начнется в начале октября.

В Константиновском районе в объектив Антона так же недавно попали лысухи.

— Впервые снял так много лысух в Амурском заказнике. На видео их 80 штук, а до этого встречались лишь единицы. Они совсем не пугливые в отличие от уток. Эти птички занесены в Красную книгу Амурской области, — написал Антон Сасин в своём аккаунте.