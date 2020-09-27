В Амурском заказнике собрались почти три тысячи журавлей
В Амурском заказнике каждый год скапливается 500 даурских и 2500 чёрных журавлей. В своём инстаграм аккаунте биолог-охотовед, эколог, ГИС-специалист и специалист по дальневосточному аисту Антон Сасин выложил видео с квадрокоптера этих пернатых.
Сейчас около села Нижняя Полтавка идёт уборка кукурузных полей. А журавли любят устраивать кукурузный пир. Перед перелётом надо хорошо подкрепиться. Массовый отлет пернатых начнется в начале октября.
В Константиновском районе в объектив Антона так же недавно попали лысухи.
— Впервые снял так много лысух в Амурском заказнике. На видео их 80 штук, а до этого встречались лишь единицы. Они совсем не пугливые в отличие от уток. Эти птички занесены в Красную книгу Амурской области, — написал Антон Сасин в своём аккаунте.
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