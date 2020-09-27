Раздавать котят и пёсиков в Благовещенске помешал дождь

Сегодня, 27 сентября, общество защиты животных «Кошкин дом» провело благотворительную акцию — любой желающий мог взять себе питомца. Однако акции помешал ливень.

Около ротонды выступили спортивные коллективы. Спортсмены выступали буквально в лужах — настолько хотели помочь приюту. Здесь же устроили распродажу пирожных, рукоделия и футболок с принтами животных из приюта.

Всего в «Кошкином доме» около 50 кошек и 130 собак. Но привезти на набережную ужалось всего 11 питомцев. Официального адреса у волонтёрской организации нет. Вольеры находятся в Верхнеблаговещенском, желающим покажут и расскажут, как туда добраться. Хотя посмотреть на животных можно и в интернете — фото постоянно выкладывают в инстаграм.

— Все товары, которые мы не успели продать сегодня — также выставим на нашей страничке. Остались картины и футболки, цветочные композиции. Картины продавали от 500 рублей, пирожные от 70 до 150, украшения — 300 рублей. Акция продолжится ещё неделю в трёх точках города. Это клиника «От носа до хвостика», магазин «Кокетка» в микрорайоне и «Старлаб» на Амурской. Там можно будет пожертвовать любую сумму на содержание четрвероногих, — заместитель руководителя «Кошкин дом» Ольга Ефремова.

В группе волонтёров около полусотни человек. Среди них студенты благовещенских университетов, жители области и просто неравнодушные люди. «Кошкин дом» в прошлом году заключала договор на отлов бездомных животных. А в этом году волонтёры планируют раздать как можно больше «бездомышей».