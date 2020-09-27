В Нагорном Карабахе снова вспыхнул вооружённый конфликт

Фото: РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян

Сегодня утром вспыхнул вооружённый конфликт на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан начал наступление на карабахском направлении, Армия обороны Карабаха успешно ему противодействует. Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населённые пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться, пишут РИА Новости.

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