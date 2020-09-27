В Благовещенске обследуют систему ливнёвок

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Компания «Центр теплоэнергосбережений», которая разрабатывает для Благовещенска общегородскую схему системы водоотведения, обследует городскую систему ливнёвок. Как сообщает пресс-служба мэрии города, специалисты осмотрели около 80 % колодцев.

— Сейчас мы занимаемся обследованием, чтобы узнать причины подтоплений. Проводим так называемую инвентаризацию колодцев участков, смотрим наличие сетей, их соответствие с планом, со схемами. Предварительно все имеющиеся данные мы нанесли на электронную модель, а сейчас идет работа по их уточнению, — рассказал главный инженер проекта Михаил Пушников.

Обследование сети ливневой канализации проводятся методом телеинспекции. Для больших труб и каналов используют плавучий модуль с камерой, для трудодоступных участков — «проталкиваемую систему», включающую в себя кабель и камеру.

— Прошли по улице Дьяченко, участок в районе пересечения улиц Красноармейская – 50 лет Октября, участок коллектора Бурхановки в районе «Самбери». Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, ждем конечных результатов обследования, — сообщил начальник лаборатории «Центр теплоэнергосбережений» Александр Данилин.

На базе полученных сведений будет формироваться схема организации системы сбора и очистки поверхностного стока города Благовещенска. Напомним, ранее специалисты озвучили предварительное решение проблемы с подтоплениями в микрорайоне. Это, например, строительство нового коллектора с выводом стоков в Амур, или углубление и берегоукрепление Асташинских озер для создания большого естественного аккумулирующего резервуара для сбора воды.



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— Специалисты приступили к «полевому» этапу работы и обследовали уже около полутора тысяч колодцев. Как и ранее мы говорили, проблему регулярных подтоплений города ливнями будем решать постепенно. Уже в процессе, в самом разгаре, самый большой этап — создание общегородской схемы ливневой канализации. По итогу заключений специалистов будет создана проектно-сметная документация, и уже в рамках ПСД мы будем дорабатывать городскую систему водоотведения, — сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.