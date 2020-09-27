В Благовещенске любителям парковаться на местах для инвалидов пригрозили болезнями
В Благовещенске появилась табличка на знаке парковки для инвалидов. Она гласит: «Забрал моё место — забери мои болезни».
Точное место расположения знака неизвестно. В соцсетях предполагают, что знак стоит около ГАИ или на улице Лазо. Также возможно, что знак появился около благовещенского городского суда на улице Пионерской.
В комментариях к записи горожане поделились мнениями:
— На меня повлиял. Я парковаться не стала.
— Нормальный знак.Только автохамам будет и на это плевать. Инвалидами станут, может тогда только думать начнут.
— Отличный знак! А то много «инвалидов» на лексусах с крутыми номерами.
— В Приморье везде такие знаки! По-моему, очень доходчиво, сразу отпадает желание вставать на это место.
Просмотров всего: 480