Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 2

В Благовещенске любителям парковаться на местах для инвалидов пригрозили болезнями

В Благовещенске любителям парковаться на местах для инвалидов пригрозили болезнями
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовещенске появилась табличка на знаке парковки для инвалидов. Она гласит: «Забрал моё место — забери мои болезни».

Точное место расположения знака неизвестно. В соцсетях предполагают, что знак стоит около ГАИ или на улице Лазо. Также возможно, что знак появился около благовещенского городского суда на улице Пионерской.

В комментариях к записи горожане поделились мнениями:

— На меня повлиял. Я парковаться не стала.

— Нормальный знак.Только автохамам будет и на это плевать. Инвалидами станут, может тогда только думать начнут.

— Отличный знак! А то много «инвалидов» на лексусах с крутыми номерами.

— В Приморье везде такие знаки! По-моему, очень доходчиво, сразу отпадает желание вставать на это место.

Просмотров всего: 480

#дороги

распечатать


Общество 2

В Благовещенске обследуют систему ливнёвок
Общество 2

Под Благовещенском в кювет слетел пассажирский автобус
Общество 2

Василий Орлов поручил разработать механизм поддержки муниципалитетов для покупки спецтехники
Происшествия 1

В Октябрьском районе на трассе загорелся автомобиль с тралом
Комментарии
Показать все (2)
  • Васёк

    Васёк
    47 минут назад

    Разве можно размещать неГОСТовские знаки?

  • foxik62

    foxik62
    46 минут назад

    Совершенно в дырочку. Особенно возле "Флагмана" актуальны такие надписи. Ни разу не смог припарковаться. Либо таксисты, либо "босота" на крутых машинах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь