В 2021 году новогодние каникулы будут длинными, а «майские» продлятся шесть дней

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Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. А вот 31 декабря будет выходным только в следующем году. Майские праздники продлятся целых шесть дней: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Перенос выходных в 2021 году одобрила российская трёхсторонняя комиссия. Также россияне отдохнут с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Однако в этом году 31 декабря — рабочий день, сообщает ТАСС.

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#жизнь #праздники

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