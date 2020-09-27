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27сентября
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сегодня, 10:45 2

В Благовещенске полностью перекроют перекрёсток Артиллерийской и Зейской

В Благовещенске полностью перекроют перекрёсток Артиллерийской и Зейской
Фото: www.instagram.com/blg_news/

С 28 сентября по 12 октября в Благовещенске полностью перекроют перекрёсток улиц Артиллерийская и Зейская. Дорожные рабочие будут устранять просадку ливневой канализации и провал асфальтобетонного покрытия, к которым привело переувлажнение грунта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

С 08:00 28 сентября движение автобусов по муниципальным маршрутам будет осуществляться в следующем порядке:

Маршруты №№ 39, К: ул. Ленина — ул. Мухина — ул. Амурская – ул. Артиллерийская и далее по маршруту.

Маршрут №2: ул. Ленина — ул. Батарейная — ул. Зейская и далее в обратном направлении.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    борьба мэрии с народом

  • Абрахман

    Абрахман
    43 минуты назад

    Точно, больше никак не назовешь, идиоты

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