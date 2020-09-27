В Благовещенске полностью перекроют перекрёсток Артиллерийской и Зейской

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С 28 сентября по 12 октября в Благовещенске полностью перекроют перекрёсток улиц Артиллерийская и Зейская. Дорожные рабочие будут устранять просадку ливневой канализации и провал асфальтобетонного покрытия, к которым привело переувлажнение грунта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

С 08:00 28 сентября движение автобусов по муниципальным маршрутам будет осуществляться в следующем порядке: Маршруты №№ 39, К: ул. Ленина — ул. Мухина — ул. Амурская – ул. Артиллерийская и далее по маршруту.

Маршрут №2: ул. Ленина — ул. Батарейная — ул. Зейская и далее в обратном направлении.

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#транспорт

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