В Благовещенске полностью перекроют перекрёсток Артиллерийской и Зейской
С 28 сентября по 12 октября в Благовещенске полностью перекроют перекрёсток улиц Артиллерийская и Зейская. Дорожные рабочие будут устранять просадку ливневой канализации и провал асфальтобетонного покрытия, к которым привело переувлажнение грунта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
С 08:00 28 сентября движение автобусов по муниципальным маршрутам будет осуществляться в следующем порядке:
Маршруты №№ 39, К: ул. Ленина — ул. Мухина — ул. Амурская – ул. Артиллерийская и далее по маршруту.
Маршрут №2: ул. Ленина — ул. Батарейная — ул. Зейская и далее в обратном направлении.
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