В следующем году цены на свет в России вырастут на пять процентов

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— Индексация тарифов на электроэнергию в среднем по РФ сохранится на уровне пяти процентов ежегодно. Так как необходимо индексировать тарифы для населения быстрее, чем для промышленности, — поясняют в Минэкономразвития.

Цены на газ в 2021-2023 годах планируется индексировать на три процента в год с 1 июля. Индексация на его транспортировку по сетям в 2021 году будет составлять 3,7 процента, а в 2022-2023 — четыре.

В среднем индексация совокупного платежа за коммуналку для граждан — четыре процента в год. А для перевозок грузов и пассажиров по железной дороге с 1 января индексация — 3,7 процента, в 2022 году — 3,6, в 2023 году — 3,8.