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27сентября
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сегодня, 10:55 4

В следующем году цены на свет в России вырастут на пять процентов

В следующем году цены на свет в России вырастут на пять процентов
Фото: pixabay.com

С июля 2021 года электроэнергия подорожает на пять процентов, газ — на три. А билеты на поезд уже с января вырастут на 3,7 процента. Правительство РФ уже одобрило планы повышения тарифов, сообщает «Интерфакс».

— Индексация тарифов на электроэнергию в среднем по РФ сохранится на уровне пяти процентов ежегодно. Так как необходимо индексировать тарифы для населения быстрее, чем для промышленности, — поясняют в Минэкономразвития.

Цены на газ в 2021-2023 годах планируется индексировать на три процента в год с 1 июля. Индексация на его транспортировку по сетям в 2021 году будет составлять 3,7 процента, а в 2022-2023 — четыре.

В среднем индексация совокупного платежа за коммуналку для граждан — четыре процента в год. А для перевозок грузов и пассажиров по железной дороге с 1 января индексация — 3,7 процента, в 2022 году — 3,6, в 2023 году — 3,8.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    дерут с народа последнюю копейку-никчёмные правители

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    49 минут назад

    Когда же вы нажрётесь.

  • амурская алена

    амурская алена
    9 минут назад

    После разрушительной войны 1941- 1945 года ,цены снижались каждый год,а сейчас каждый год,только повышаются в разы на всё,а пенсии и зарплаты у большинства людей,растут на копейки,в сравнении с российскими олигархами,уж лучше не писали.

  • OT

    OT
    9 минут назад

    Кто допустил во власть едро?

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