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Выбор читателей за 26 сентября

Выбор читателей за 26 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 26 сентября.

32 случая COVID зарегистрировали в Приамурье

В Амурской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Семнадцать из них в Благовещенске, шесть в Октябрьском районе, по три в Ивановском и Константиновском районах. В Серышевском районе два случая, а в Благовещенском один. Темп прироста 0,8 %.

Кто убил Павлика: к расследованию обстоятельств подключится Минприроды России

Расследовать убийство амурского тигра Павлика будут в государственном Министерстве природы и экологии. В ведомстве говорят, что борьба с браконьерством — важнейшая из задач.

В Тындинском районе в ДТП погибли двое мужчин

25 сентября около 00:15 на автодороге между Тындой и посёлком Могот произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека. Ещё один получил травмы.

«Танцующие» пенсионерки из Благовещенска сдали нормы ГТО

В честь приближающегося Дня пожилого человека пенсионеркам из Благовещенска торжественно вручили заслуженные значки ГТО. Всего участницы танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» городской ассоциации пожилых людей заработали семь бронзовых, четыре серебряных и пять золотых значков ГТО.

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#Обзор #интернет #СМИ

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