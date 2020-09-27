Гороскоп 27 сентября: Девам лучше без интрижек, а Скорпионы станут выбирать

Восход Солнца: 06:24

Заход Солнца: 18:17

Солнце в Весах.

Овен. День, неблагоприятный для путешествий, поездок и командировок. Автолюбители должны быть особенно внимательны на дорогах. Возможен сумбур в чувствах и не всегда обоснованный оптимизм, стремление к переменам. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягать зрение.

Телец. Вам нужно быть ближе к родным людям, особенно, если этот праздник вы запланировали провести с семьей. Возможен срочный ремонт автомобиля и бытовой техники. День отмечен обновлением чувств, притоком новыхсил и свежих мыслей.

Близнецы. Пассивный, тяжелый день. Вероятны препятствия и агрессия со стороны недоброжелателей. В семейных отношениях тоже возможны проблемы. Возросшая агрессивность может вызвать в вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом.

Рак. Сегодня Раку легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учёбы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. День благоприятный для получения информации, знаний.

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Лев. Неблагоприятный день для любой деятельности. Встречи принесут неприятности, надежды — разочарования. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Возможна легкая депрессия, которая сейчас некстати. Постарайтесь не уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Дева. Звёзды советуют сохранять спокойствие и быть реалистом, если дело коснётся любовной сферы. Если погонитесь за идеалом, то останетесь ни с чем и ни с кем. Негативные тенденции предыдущего дня продолжаются. Крайне неблагоприятный день. Именно сегодня вам может повредить некоторая самоуверенность и поверхностность суждений.

Весы. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться. Если есть возможность, отправляйтесь в путешествие, новые места и люди насытят вас энергией на несколько месяцев!

Скорпион. Сегодня вам придётся сделать выбор между приятным и необходимым. Вас ожидают перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка. Позитивные перемены в вашей жизни гарантированы, вы посмотрите на прежний мир, однако увидите в нем новые возможности.

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Стрелец. Рядом окажутся люди, которые помогут вам, поддержат в критический момент, другими словами, самую большую неприятность превратят в мелочь, о которой и думать не надо! Вы, возможно, задумали что-то изменить в своей жизни. Но несмотря на весь ваш энтузиазм, советуем сначала посоветоваться с компетентными людьми, а уже потом начинать действовать.

Козерог. В результате правильной тактики предыдущих дней возникнут благоприятные условия для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям творческих профессий. Возможна даже небольшая прибыль или выгодная покупка. Новая связь или легкий флирт в скором времени обернется серьезными отношениями.

Водолей. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Посвятите день общению с детьми. Вы почувствуете себя комфортно. Взаимная привязанность и любовь согреет и успокоит душу. Возможно, что, не ожидая от жизни много, вы связываете со своими детьми большие надежды, и они вас не обманут. Скорее всего именно этот день позволит вам решить семейную проблему.

Рыбы. Не исключено, что сегодня вам придётся отправиться в неожиданную командировку или деловую поездку, которые, к сожалению, заметных результатов не принесут. Будьте осторожны: велика вероятность конфликтных ситуаций с посторонними людьми, ограбления или травмы. Новые знакомства нежелательны.

Астролог: Вальдемар Небоходцев