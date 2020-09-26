Дождь, гроза и сильный ветер: прогноза погоды в Приамурье на 27 сентября

Ночью 27 сентября в Приамурье переменная облачность, ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, а также грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14-19 метров в секунду. Температура по северу +8°С…+13°С, местами +1°С…+6°С. Днём облачно с прояснениями, дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный и юго-западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14-19 метров в секунду. Температура +15°С…+20°С, местами +7°С…+12°С.

В Белогорске и Свободном завтра переменная облачность, после обеда сильный дождь. Температура днём +12°С…+15°С. Ветер южный до 13-14 метров в секунду.

В Райчихинске завтра переменная облачность, к вечеру небольшой дождь. Температура днём +13°С…+19°С. Ветер южный и юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Завитинске и Архаре переменная облачность, вечером небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +18°С. Юго-восточный и южный ветер подует со скоростью 9-13 метров в секунду.

В Зее с самого утра сильный дождь с грозой. Днём воздух прогреется до +16°С. Юго-восточный и южный ветер подует со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, с самого утра дождь и грозы. Температура днём +12°С…+14°С. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду.

В Тынде облачно, без осадков. Днём столбик термометра покажет +3°С…+16°С. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Температура днём +11°С…+20°С. Юго-восточный ветер разгонится до 16 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru

МЧС России просит жителей области соблюдать правила безопасности при грозе и ветре, а при возникновении нештатных ситуаций звонить по телефонам:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «01» - со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.