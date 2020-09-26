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26сентября
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сегодня, 17:42 0

Очки виртуальной реальности появились после ремонта в ивановской библиотеки

Очки виртуальной реальности появились после ремонта в ивановской библиотеки
Фото: @amurlib

Сегодня после масштабного ремонта открылась обновленная Ивановская межпоселенческая центральная библиотека, которая благодаря нацпроекту «Культура» стала модельной.

— На модернизацию библиотеки выделили 13 миллионов рублей. В здании заменили батареи, установили новые межкомнатные двери, обновили стены и полы, отремонтировали тамбур и крыльцо с пандусом, отгородили и обустроили и прилегающую территорию. В библиотеке появилось 4000 новых книг, а также современное цифровое оборудование: очки виртуальной реальности, оборудование для занятий по робототехнике и 3-D моделированию, звуковое и интерактивное оборудование, подключён быстрый интернет, — рассказали в пресс-службе амурского законсобрания.

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Поздравляем с открытием модельной библиотеки Ивановскую межпоселенческую центральную библиотеку! 🎉🎉🎉 Библиотека стала третьей модельной библиотекой в Амурской области в рамках Национального проекта "Культура". Будущие модельные библиотеки 2021 года представили свои яркие, интересные проекты - Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека, Муниципальная библиотека им. Б. Машука г. Благовещенска, Библиотека-филиал #2 с. Березовка Ивановской библиотечной системы. Поздравляем коллег и желаем успехов и благополучия во всем! 🌹🌹🌹💞 @va.orlov @mincult_russia @minkultamur @iv_biblio @konstantinovskay_biblioteka @b.mashuka @biblioteki_blag @nadezdadorgunova @savchenkoartem82 @ooo_ck_vostochnaya #нацпроекткультура #модельнаябиблиотека #библиотека28

Публикация от АОНБ (@amurlib)

Это вторая в области модельная библиотека, первая открылась в 2019 году на базе Чеховской библиотеки в Благовещенске.

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#Благрайон #культура

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