Очки виртуальной реальности появились после ремонта в ивановской библиотеки

Сегодня после масштабного ремонта открылась обновленная Ивановская межпоселенческая центральная библиотека, которая благодаря нацпроекту «Культура» стала модельной.

— На модернизацию библиотеки выделили 13 миллионов рублей. В здании заменили батареи, установили новые межкомнатные двери, обновили стены и полы, отремонтировали тамбур и крыльцо с пандусом, отгородили и обустроили и прилегающую территорию. В библиотеке появилось 4000 новых книг, а также современное цифровое оборудование: очки виртуальной реальности, оборудование для занятий по робототехнике и 3-D моделированию, звуковое и интерактивное оборудование, подключён быстрый интернет, — рассказали в пресс-службе амурского законсобрания.

Это вторая в области модельная библиотека, первая открылась в 2019 году на базе Чеховской библиотеки в Благовещенске.