На въезде в Свободный поставят пост весового контроля

Пост весового контроля планируют поставить на въезде в город Свободный. Таким образом администрация города хочет сохранить дороги.

– Для чего пост? Нашими дорогами пользуется огромное количество грузового транспорта, в результате они быстро приходят в негодность. Есть только два выхода: либо за ущерб, наносимый свободненским дорогам, придется платить владельцам большегрузов, либо объезжать наши дороги стороной, – рассказал в соцсетях глава города Владимир Константинов.

Сейчас рассматриваются три точки установки весового поста – это границы города по улице Лазо, Прудовой и Почтамтской. Пока в приоритете въезд в город с улицы Лазо, при этом на других въездах будут размещены знаки, запрещающие проезд для большегрузов.

В ближайшее время свободненские власти будут искать земельный участок, на котором можно будет разместить пост весового контроля.