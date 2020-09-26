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26сентября
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сегодня, 16:44 1

На въезде в Свободный поставят пост весового контроля

На въезде в Свободный поставят пост весового контроля
Фото: @v_konstantinov_svb

Пост весового контроля планируют поставить на въезде в город Свободный. Таким образом администрация города хочет сохранить дороги.

– Для чего пост? Нашими дорогами пользуется огромное количество грузового транспорта, в результате они быстро приходят в негодность. Есть только два выхода: либо за ущерб, наносимый свободненским дорогам, придется платить владельцам большегрузов, либо объезжать наши дороги стороной, – рассказал в соцсетях глава города Владимир Константинов.

Сейчас рассматриваются три точки установки весового поста – это границы города по улице Лазо, Прудовой и Почтамтской. Пока в приоритете въезд в город с улицы Лазо, при этом на других въездах будут размещены знаки, запрещающие проезд для большегрузов.

В ближайшее время свободненские власти будут искать земельный участок, на котором можно будет разместить пост весового контроля.

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#Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    52 минуты назад

    В Свободном есть нормальные дороги?

    Это щютка такая?

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