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26сентября
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сегодня, 15:30 4

32 случая COVID зарегистрировали в Приамурье

32 случая COVID зарегистрировали в Приамурье
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Семнадцать из них в Благовещенке, шесть в Октябрьском районе, по три в Ивановском и Константиновском районах. В Серышевском районе два случая, а в Благовещенском один. Темп прироста 0,8%.

«Таким образом, по состоянию на 26.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4171 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 527,95 на 100 тысяч населения», опубликовали специалисты амурского управления Роспотребнадзора у себя на сайте.

За всё время в регионе выписаны из стационара с выздоровлением 2743 человека. Число летальных случаев по официальным данным остаётся на уровне 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    Инфицировано

    4 139

    +31

    12.09

    25.09

    Скончалось

    52

    +2

    12.09

    25.09

    Выздоровело

    3 667

    +10

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    Это данные с сайта Короновирус. Почему здесь "Скончалось - 52" на 25.09.2020, а Амур.инфо ставит неизменно цифру -48.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    У меня знакомая семьи на прошлой неделе умерла с заключением ковид, а на этой неделе родственник коллеги с аналогичным заключением. В обоих случаях диагноз подтвердил посмертный тест, хотя лечили совершенно от другого. Это не домысел, а так написано в выданном заключении. Хоронили в закрытых гробах. Семьи те теперь по предписанию на самоизоляции. И они тоже недоумевают, почему их родственники в статистике смертности не значатся

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    Кто-то где-то врет и манипулирует цифрами. Что, собственно, давно понятно

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