32 случая COVID зарегистрировали в Приамурье

В Амурской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Семнадцать из них в Благовещенке, шесть в Октябрьском районе, по три в Ивановском и Константиновском районах. В Серышевском районе два случая, а в Благовещенском один. Темп прироста 0,8%.

«Таким образом, по состоянию на 26.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4171 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 527,95 на 100 тысяч населения», опубликовали специалисты амурского управления Роспотребнадзора у себя на сайте.

За всё время в регионе выписаны из стационара с выздоровлением 2743 человека. Число летальных случаев по официальным данным остаётся на уровне 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.