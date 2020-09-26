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26сентября
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сегодня, 15:25 0

В парках Благовещенска и Хэйхэ могут появиться «скульптуры дружбы»

В парках Благовещенска и Хэйхэ могут появиться «скульптуры дружбы»
Фото: ОКЦ

Власти приграничных городов договорились установить в благовещенском Парке Дружбы и этническом парке Хэйхэ одинаковые скульптуры, которые будут символизировать дружбу между Россией и Китаем. Что это будет, пока неизвестно, но фигуры должны отражать культурные особенности каждого народа.

Варианты арт-объектов будут разрабатываться благовещенскими и китайскими мастерами уже в октябре, когда единый эскиз будет утвержден, они приступят к работе. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, установить скульптуры планируют в начале следующего лета.

Также заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько предложила провести ряд совместных запоминающихся мероприятий в парках Благовещенска и Хэйхэ.

– После окончания пандемии предлагаем запланировать в парках Благовещенска и Хэйхэ проведение международного фестиваля огненных искусств «Fire Fest», недели национального костюма России и Китая, дней китайской и российской культуры и других интересных мероприятий, которые запомнятся жителям обоих городов, – предложила Виктория Хопатько.

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#Китай #отдых

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