«Город берегу!»: Более 100 мест собираются убрать на субботнике в Благовещенске

Традиционный общегородской субботник, который в этом году решено проводить в новом формате, состоится 10 октября. Мэр города подчеркнул, что участвовать в субботнике нужно исключительно по желанию.

— В этот день по всему городу будут идти тематические субботники, разнообразные конкурсы, музыкальные представления, мастер-классы и многое другое. Больше 100 мест проведения на сегодня уже есть. Уверен, будет намного больше. Предприниматели обещали помочь с горячим питанием. И сами вооружайтесь термосами с горячим чаем и отличным настроением, — рассказал в соцсетях мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Организаторы субботника приглашают приходить на общегородской праздник чистоты коллективами и семьями, при этом просят не забывать о необходимых правилах безопасности в связи с пандемией.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году по рекомендациям биологов убирать листву с газонов во время субботника не будут.