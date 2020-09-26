«Танцующие» пенсионерки из Благовещенска сдали нормы ГТО

В честь приближающегося Дня пожилого человека пенсионеркам из Благовещенска тождественно вручили заслуженные значки ГТО. Всего участницы танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» городской Ассоциации пожилых людей заработали семь бронзовых, четыре серебряных и пять золотых значков ГТО.

– Средний возраст награждаемых – 69 лет. Трое из них – это дети войны. Самой старшей женщине 80 лет, она заработала серебряный значок. Сейчас нормы ГТО сдают ещё 12 участниц клуба, – рассказал председатель ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов.

Значки ГТО пенсионеркам вручил мэр Благовещенска.

– Я восхищен! В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией благовещенцы были лишены возможности любоваться вашими танцами на набережной. Но вы все равно продолжили вести активный образ жизни и покорили комплекс «Готов к труду и обороне», – обратился к женщинам мэр Благовещенска Олег Имамеев.