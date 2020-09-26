Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость
сегодня, 13:55 0

«Танцующие» пенсионерки из Благовещенска сдали нормы ГТО

«Танцующие» пенсионерки из Благовещенска сдали нормы ГТО
Фото: @blagoveshchensk.rf

В честь приближающегося Дня пожилого человека пенсионеркам из Благовещенска тождественно вручили заслуженные значки ГТО. Всего участницы танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» городской Ассоциации пожилых людей заработали семь бронзовых, четыре серебряных и пять золотых значков ГТО.

– Средний возраст награждаемых – 69 лет. Трое из них – это дети войны. Самой старшей женщине 80 лет, она заработала серебряный значок. Сейчас нормы ГТО сдают ещё 12 участниц клуба, – рассказал председатель ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов.

Значки ГТО пенсионеркам вручил мэр Благовещенска.

– Я восхищен! В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией благовещенцы были лишены возможности любоваться вашими танцами на набережной. Но вы все равно продолжили вести активный образ жизни и покорили комплекс «Готов к труду и обороне», – обратился к женщинам мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Просмотров всего: 63

#жизнь #отдых #спорт

распечатать

Фотогалерея

Коронавирус 1

Из-за коронавируса обостряются сердечно-сосудистые заболевания и диабет
Общество 1

В Благовещенске из-за тумана задерживаются самолёты в Москву и Новосибирск
Общество 1

В Белогорске потерялся ветеран войны
Общество

Особенная Благовещенка приняла участие во всероссийских соревнованиях по плаванью
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь