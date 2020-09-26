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26сентября
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сегодня, 13:03 1

Кто убил Павлика: к расследованию обстоятельств подключится Минприроды России

Кто убил Павлика: к расследованию обстоятельств подключится Минприроды России

Расследовать убийство амурского тигра Павлика будут в государственном Министерстве природы и экологии. В ведомстве говорят, что борьба с браконьерством — важнейшая из задач.

«Минприроды России осуждает действия тех, кто ради собственной выгоды или забавы может совершить преступление по отношению к животному. Со своей стороны министерство окажет все возможное содействие в работе по выявлению виновных, а также продолжит борьбу с браконьерством, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Это одна из важнейших задач, стоящих перед ведомством", цитирует публикацию пресс-службы министерства ТАСС.

Напомним, вчера в управлении по охране животного мира Амурской области сообщили об убийстве браконьерами амурского тигра Павлик. А Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура по факту убийства тигра возбудила уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ).

Позже по этому поводу высказался лично губернатор области Василий Орлов.

Павлик — это самец амурского тигра. Его в возрасте полугода вместе с матерью и сестрой для реабилитации изъяли из дикой природы. После успешных процедур всех вернули в естественную среду обитания.

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#криминал #природа

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    6 минут назад

    Павлика убила суровая реальность.

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