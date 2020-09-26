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26сентября
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сегодня, 13:19 0

Для амурских волков и лисиц приготовили лекарство от бешенства

Для амурских волков и лисиц приготовили лекарство от бешенства
Фото: @amurvetupr

120 тысяч доз вакцины от бешенства приготовили для диких хищников Приамурья.

Лекарство предназначено для волков, лисиц и енотовидных собак. Препарат начнут раскладывать в местах обитания животных на следующей неделе. На это уйдёт около семи дней.

— Вакцину распределят по 16 районам области, в зависимости от численности основных переносчиков бешенства — волков, лисиц и енотовидных собак. Сейчас идеальное время для раскладки препарата — уже точно не будет жары, для него губительной, и ещё нет серьезных заморозков. Для хищников вакцина имеет приятный запах, поэтому «пациенты» легко её найдут, — рассказал Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

В прошлом году Приамурье также получило 120 тысяч доз вакцины «Рабистав», которая была разложена в местах обитания диких животных силами специалистов двух ведомств — управления по охране животного мира области и управления ветеринарии Приамурья. Благодаря вакцинации удалось избежать массового заболевания животных бешенством. С начала года в регионе фиксировалось лишь небольшое количество единичных случаев.

Вакцина закуплена за счёт средств федерального бюджета для стабилизации эпизоотической ситуации в регионе. Препарат представляет из себя небольшие брикетики с прессованным активным веществом, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

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#животные #закон #природа

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