Юрий Трутнев: «На торгах побеждают компании, которые, порой, просто воруют бюджетные деньги»

На недавно прошедшем совещании полпреда Юрия Трутнева с главами дальневосточных регионов подняли вопрос о несовершенстве системы госзакупок. В частности, это касается строительной отрасли. Полпред добавил, что порой в этой системе доходит до воровства.

Началось с вопроса отставания по срокам в строительстве одного и детских садов в Приморье. Губернатор края Олег Кожемяко и связал это с несовершенством системы государственных закупок. Выход — усовершенствовать закон о госзакупках, и наделить субъекты большими полномочиями по выбору добросовестных подрядчиков.

- Подход к регулированию строительной отрасли нужно менять. Работа ведется, но ее необходимо ускорить, так как на торгах продолжают побеждать компании, которые срывают сроки или вообще воруют бюджетные деньги, — сказал Юрий Петрович, пишет АmurМedia.ru.