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26сентября
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сегодня, 12:36 5

Юрий Трутнев: «На торгах побеждают компании, которые, порой, просто воруют бюджетные деньги»

Юрий Трутнев: «На торгах побеждают компании, которые, порой, просто воруют бюджетные деньги»
Фото: Правительство Приморского края

На недавно прошедшем совещании полпреда Юрия Трутнева с главами дальневосточных регионов подняли вопрос о несовершенстве системы госзакупок. В частности, это касается строительной отрасли. Полпред добавил, что порой в этой системе доходит до воровства.

Началось с вопроса отставания по срокам в строительстве одного и детских садов в Приморье. Губернатор края Олег Кожемяко и связал это с несовершенством системы государственных закупок. Выход — усовершенствовать закон о госзакупках, и наделить субъекты большими полномочиями по выбору добросовестных подрядчиков.

- Подход к регулированию строительной отрасли нужно менять. Работа ведется, но ее необходимо ускорить, так как на торгах продолжают побеждать компании, которые срывают сроки или вообще воруют бюджетные деньги, — сказал Юрий Петрович, пишет АmurМedia.ru.

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#строительство

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Комментарии
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  • ETOYA

    ETOYA
    1 час назад

    Да не может быть!!! Это все неправда... :)

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    чудеса просто

  • headache

    headache
    55 минут назад

    Давно известный факт. И заговорили об этом потомучто новые компании-мошенники выигрывают и не делятся. Красть должны были специально обученные компании но видимо в последнее время в пролёте. Вот и подняли тему

  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    значит проверка их до торгов и наказание за воровство "детские")))

  • physic1

    physic1
    35 минут назад

    44-ФЗ - детище небезизвестного экс президента Медведева!!!! Трутнев поднимает голос на СВЯТОЕ!!!

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