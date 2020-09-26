Забрать бездомное животное можно будет в Благовещенске на благотворительной акции

Завтра, 27 сентября, на набережной Благовещенска состоится благотворительная акция в поддержку бездомных животных. Организатором мероприятия выступает общество защиты животных «Кошкин дом».

— Открытый сбор пройдет в районе ротонды с 13:00 до 17:00. В рамках акции можно будет сфотографироваться и пообщаться с питомцами, а все желающие смогут выбрать и забрать себе домой приглянувшегося «бездомыша». Кроме этого, на мероприятии запланированы музыкальные номера, ростовые куклы и благотворительная распродажа. Также будет работать фотозона и профессиональный фотограф, — рассказали организаторы.