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сегодня, 12:58 0

Забрать бездомное животное можно будет в Благовещенске на благотворительной акции

Забрать бездомное животное можно будет в Благовещенске на благотворительной акции

Завтра, 27 сентября, на набережной Благовещенска состоится благотворительная акция в поддержку бездомных животных. Организатором мероприятия выступает общество защиты животных «Кошкин дом».

— Открытый сбор пройдет в районе ротонды с 13:00 до 17:00. В рамках акции можно будет сфотографироваться и пообщаться с питомцами, а все желающие смогут выбрать и забрать себе домой приглянувшегося «бездомыша». Кроме этого, на мероприятии запланированы музыкальные номера, ростовые куклы и благотворительная распродажа. Также будет работать фотозона и профессиональный фотограф, — рассказали организаторы.

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#афиша #животные #помощь

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