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В Тындинском районе в ДТП погибли двое мужчин

В Тындинском районе в ДТП погибли двое мужчин
Фото: gtrk-saratov.ru

25 сентября около 00:15 на автодороге между Тындой и посёлком Могот произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека. Ещё один получил травмы.

— Предварительно установлено, что 37-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля Митсубиси Кантер, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель автомобиля и 34-летний пассажир погибли, ещё один пассажир 38 лет получил травмы и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия

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