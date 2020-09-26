Из-за коронавируса обостряются сердечно-сосудистые заболевания и диабет

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В ВОЗ назвали обостряющиеся после коронавируса болезни. У некоторых людей могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов, пишут news.mail.ru.

— Сейчас ведутся новые исследования, того, что, после того как люди вылечились, идёт рост осложнений и сердечно-сосудистых, и диабета, — отметила Мелита Вуйнович.

Ранее заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде рассказала, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошёл рост внезапных смертей от болезней сердца в домашних условиях. Такая ситуация объясняется тем, что люди опасались обращаться в стационары из-за риска заразиться коронавирусом.