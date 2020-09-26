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26сентября
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сегодня, 10:42 0

Хоккейная коробка за миллион появится в Зее

Хоккейная коробка за миллион появится в Зее
Фото: @zvportal

В Зее установят современную хоккейную коробку. За 1 миллион 250 тысяч рублей конструкцию из моностеклопластиковых панелей купило для города областное министерство спорта.

— Передают нам корт на безвозмездной основе, — рассказала «Зейскому вестнику» начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации города Анастасия Кузнецова. — Пока она останется на складе, а весной установим на территории пятой школы, на месте старой хоккейной коробки. Потому что сейчас мы рассчитываем стоимость работ по возведению конструкций, да и до холодов осталось совсем мало времени, а под сооружением необходимо залить бетонную площадку, заменить освещение, поменять крышу над помещением, где дети переодеваются, установить скамейки, демонтировать и перебазировать другое оборудование. К тому же в бюджете этого года не заложены средства, а бюджет 2021 года мы будем согласовывать с депутатами, чтобы были выделены средства на весь комплекс работ.

Зимой на площадке организуют тренировки для хоккейной команды местной ДЮСШ, а также сделают прокат коньков. Летом же бетонное покрытие коробки можно использовать для катания на роликах, самокатах и скейтах.

Коробку привезут в Зею на следующей неделе.

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#Зея

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