В 90 муниципалитетах Приамурья реализованы средства инициативного бюджетирования

Программа инициативного бюджетирования помогает благоустраивать небольшие населённые пункты области. Средства софинансирования из областного и местных бюджетов направляют на создание рекреационных зон, спортивных и детских площадок. Работы завершились в 90 муниципалитетах. Всего амурчанам предстоит воплотить в жизнь 172 своих проекта.

— Программа показала, что амурчане не только хотят, но и могут качественно благоустраивать свои поселки. Многие проекты приятно удивляют оригинальностью и продуманностью, — отметил губернатор области Василий Орлов. — Так, например, в селе Казанка Серышевского района благоустроили территорию возле озера, очистили берег и сам водоём, который совершенно зарос. Теперь там уютный парк. Парк сделали и в селе Усть-Уркима Тындинского района. Благоустроенная зона с фонтаном и лавочками появилась практически в лесу. Очень приятно, что таких примеров много.