В Пояркове появилась новая детская площадка
На один миллион рублей в селе Поярково оборудовали новую детскую игровую площадку. Это средства областной программы инициативного бюджетирования. Поярковский объект не единственный, построенный в Михайловском районе в рамках проекта.
— В 2020 году в программе инициативного бюджетирования приняли участие ещё 6 сельсоветов Михайловского района: Зеленоборский, Михайловский, Дубовской, Калининский, Новочесноковский и Чесноковский. В двух из них проекты уже реализованы, в остальных на стадии реализации», — рассказали в администрации района.
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