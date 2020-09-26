В Пояркове появилась новая детская площадка

На один миллион рублей в селе Поярково оборудовали новую детскую игровую площадку. Это средства областной программы инициативного бюджетирования. Поярковский объект не единственный, построенный в Михайловском районе в рамках проекта.

— В 2020 году в программе инициативного бюджетирования приняли участие ещё 6 сельсоветов Михайловского района: Зеленоборский, Михайловский, Дубовской, Калининский, Новочесноковский и Чесноковский. В двух из них проекты уже реализованы, в остальных на стадии реализации», — рассказали в администрации района.

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