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26сентября
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сегодня, 09:44 0

В Пояркове появилась новая детская площадка

В Пояркове появилась новая детская площадка
Фото: @mikhaylovskiy_rayon

На один миллион рублей в селе Поярково оборудовали новую детскую игровую площадку. Это средства областной программы инициативного бюджетирования. Поярковский объект не единственный, построенный в Михайловском районе в рамках проекта.

— В 2020 году в программе инициативного бюджетирования приняли участие ещё 6 сельсоветов Михайловского района: Зеленоборский, Михайловский, Дубовской, Калининский, Новочесноковский и Чесноковский. В двух из них проекты уже реализованы, в остальных на стадии реализации», — рассказали в администрации района.

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#дети #областная власть #финансы

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