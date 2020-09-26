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26сентября
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сегодня, 09:46 0

В Благовещенске из-за тумана задерживаются самолёты в Москву и Новосибирск

В Благовещенске из-за тумана задерживаются самолёты в Москву и Новосибирск

В аэропорту Благовещенска задержан вылет рейсов в Новосибирск, Москву и Красноярск.

Самолёт в Новосибирск должен был вылететь в 7 утра, однако время вылета отложено до 14.00. Рейс в Москву задержали на 2,5 часа. Информация о рейсе в Красноярск пока не уточнена, но вылететь самолёт должен был в 9:30 утра.

Время прилёта рейсов из Новосибирска и Москвы также задерживается.

Как пояснили в справочной службе аэропорта Благовещенска, задержки рейсов произошли из-за сильного тумана.

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#жизнь #погода

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