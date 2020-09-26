К 2025 году на Амурском ГПЗ будут работать 2500 сотрудников

После выхода на проектную мощность к 2025 году на Амурском ГПЗ будет работать 2500 сотрудников. Такое количество персонала необходимо для адекватной эксплуатации предприятия.

«Специалистам гарантируется соблюдение Трудового кодекса, конкурентный уровень заработной платы, добровольное медицинское страхование (включая несовершеннолетних детей),​ дополнительные оплачиваемые отпуска и корпоративное обучение. Для сотрудников эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ и членов их семей в г. Свободном идет строительство жилого микрорайона на 5 000 человек с общеобразовательной школой, детским садом, поликлиникой, Домом культуры, спортивным комплексом», опубликовала пресс-служба ГПЗ в ведомственном инстаграме.

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