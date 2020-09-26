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26сентября
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сегодня, 08:52 1

В Белогорске потерялся ветеран войны

В Белогорске потерялся ветеран войны
Фото: @psoamur

В Белогорске нашли участника Великой Отечественной войны. Михаил Михайлович Шатков, 1925 года рождения пропал накануне.

25 сентября он вышел из дома и поехал в центр города. Сообщение о пропаже ветерана поступило в дежурную часть от родственников в 16:00.

Утром 26 сентября ветерана нашли в посёлке Остров Старица. В отдалённый микрорайон он приехал, перепутав номер автобуса.

Сейчас Михаил Михайлович находится в больнице города Белогорска под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает официальный портал города Белогорска.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    21 минута назад

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