В Белогорске потерялся ветеран войны

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В Белогорске нашли участника Великой Отечественной войны. Михаил Михайлович Шатков, 1925 года рождения пропал накануне.

25 сентября он вышел из дома и поехал в центр города. Сообщение о пропаже ветерана поступило в дежурную часть от родственников в 16:00.

Утром 26 сентября ветерана нашли в посёлке Остров Старица. В отдалённый микрорайон он приехал, перепутав номер автобуса.

Сейчас Михаил Михайлович находится в больнице города Белогорска под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает официальный портал города Белогорска.