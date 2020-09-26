Выбор читателей за 25 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 25 сентября.
В Свободненском районе убили амурского тигра
В пятницу утром, 25 сентября, около села Новостепановка нашли тушу амурского тигра. По факту убийства хищника возбудили уголовное дело.
Василий Орлов намерен добиваться серьёзного наказания для убийц тигра
Сегодня стало известно, что в Свободненском районе около села Новостепановка нашли застреленного амурского тигра Павлика. Губернатор Приамурья Василий Орлов считает этот случай вопиющим.
Товар увёз, но не оплатил: в Белогорске разыскивают водителя грузовика
В Белогорске просят помочь найти мужчину, который загрузил в свой грузовик заказанный у продавца товар, но не оплатил и уехал, сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.
В Благовещенске сбили женщину: водитель скрылся
Сегодня в полночь в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. Водитель с места происшествия скрылся.
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