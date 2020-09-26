Выбор читателей за 25 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 25 сентября.

В пятницу утром, 25 сентября, около села Новостепановка нашли тушу амурского тигра. По факту убийства хищника возбудили уголовное дело.

Сегодня стало известно, что в Свободненском районе около села Новостепановка нашли застреленного амурского тигра Павлика. Губернатор Приамурья Василий Орлов считает этот случай вопиющим.

В Белогорске просят помочь найти мужчину, который загрузил в свой грузовик заказанный у продавца товар, но не оплатил и уехал, сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.

Сегодня в полночь в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. Водитель с места происшествия скрылся.