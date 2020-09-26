Особенная Благовещенка приняла участие во всероссийских соревнованиях по плаванью

20 детей с особенностями развития сейчас занимаются спортивным плаваньем под руководством тренеров одного из лучших спортклубов области. Но есть у нас и такие ребята, которые начинали плавать самостоятельно, когда никаких специальных секций для детей в Благовещенске ещё не было. Так Анну Онодал мама сама водила с детства на плаванье, и начиная с 2016 года девушка уже начала принимать участие во всероссийских соревнованиях.

Анне Онодал 18 лет, сейчас на неё равняются многие детки с особенностями развития, которые приходят в спортивное плаванье. Сама Анна начала заниматься ещё в раннем детстве, мама водила ее на индивидуальные тренировки. В сентябре этого года Анна одна из Амурской области принимала участие во всероссийских соревнованиях по плаванью в онлайн-режиме среди спортсменов с синдромом Дауна. Аня плавала здесь, в бассейне клуба GOLD'S GYM, который соответствует всем техническим требованиям, предъявленным в заявке для участников соревнований. Весь процесс был записан на видео и отправлен судейской комиссии. Аня была заявлена в двух заплывах: вольный стиль 50 метров и заплыв на спине 50 метров. Результаты соревнований ещё не готовы. Так как было очень много участников и часть записей ещё находятся в обработке. Но, как говорят те, кто работает с детками и подростками с особенностями развития, на таких соревнованиях главное даже не победа, а как минимум участие и улучшение своих результатов.

— В ноябре прошлого года наши ребята ездили в Башкортостан на всероссийский турнир по плаванию для инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Это были первые выездные соревнования для детей, которые в Благовещенске занимаются адаптивным и спортивным плаваньем, — рассказывает нам председатель автономной некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир» Оксана Егорова. — Наши дети хоть и не заняли призовых мест. Но по меркам соревнований съездили очень успешно. Кто-то просто улучшил свои результаты по времени, другие смогли подтвердить имеющиеся уже спортивные разряды, третьи получили новые. В этом году эти соревнования, к сожалению, были перенесены на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

Участвуют дети с особенностями развития и в соревнованиях, которые проводятся на Дальнем Востоке. В прошлом году в Благовещенске впервые состоялся открытый региональный турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы Губернатора Амурской области «Амурская волна 2019». В этом году он должен был пройти второй раз и был назначен на 21 марта. Но также был перенесен из-за коронавируса. При этом дети всё равно тренируются постоянно.

— Раньше все наши дети занимались в коммерческом бассейне, у нас там был договор на определенных условиях, которые родители особенных детей могли себе позволить. Сейчас часть детей занимается в МАОУ ДО ДЮСШ №1 бассейн «Надежда», это те дети, кто в плаванье уже давно. Те, кто начал совсем недавно ходить на адаптивное плаванье и понемногу переходить на спортивное, сейчас занимаются спортклубе GOLD'S GYM. С клубом у нас подписано партнерское соглашение о сотрудничестве. Там нам тоже пошли на встречу и создали все условия для занятий детей с особенностями развития. За что, конечно, мы очень благодарны директору клуба, — признается Оксана Егорова.

В GOLD'S GYM сейчас занимаются гидрореабилитацией две группы детей по 10 человек. Одна группа ещё с прошлого года, вторую набрали в этом. Дети в группах от 8 лет. Диагнозы у всех разные: ДЦП, синдром Дауна, ментальные нарушения, нарушения зрения и другие. Все они из автономной некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир».

С детьми работают трое тренеров с опытом работы в области гидрореабилитации и адаптивного спорта Александр Ярошев, Алексей Рыжов, Дмитрий Шалунов.

— Для работы с особенными детками у нас есть все условия, так как не все они могут самостоятельно передвигаться. У нас есть семейная раздевалка, куда заходят родители. Там свой туалет, душ. В бассейне с теми детьми, кто совсем не может ходить, тренеры плавают вместе. Родителям и деткам мы пошли на встречу, чтобы всем было комфортно. У нас есть игровая комната, где родители могут подождать своего ребёнка с занятий, если пришли вместе с его младшим братом или сестрой, — говорит директор спортивного клуба GOLD'S GYM Корнелия Инчина.