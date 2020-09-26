Гороскоп 26 сентября: Львам грозит денежный кризис, а Близнецам нужно бояться пожара

Восход Солнца: 06:22

Заход Солнца: 18:19

Солнце в Весах.

Овен. Возможно, что этот день будет наполнен противоречивыми событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая — с пассивным созерцанием ближайшего окружения. Лучше одному сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом сообща.

Телец. В вашей жизни появятся люди с новыми идеями и предложениями. Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Звёзды предсказывают Тельцам жутко нервный денек, когда никто даже валерианы не подаст, чтобы вы пришли в равновесие. Что ж, привыкайте решать свои проблемы самостоятельно.

Близнецы. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение самочувствия. Необходимы осторожность, пост, воздержание. Нельзя сердиться, плакать. Лошадь во сне или наяву — дурной знак. Вам будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, понедельник не будет лучшим временем для серьезных дел. Отдохните, проведите время с друзьями, восстановите силы.

Рак. Сегодня Ракам трудно видеть партнера или собеседника насквозь. Для многих Раков чужие чувства и намерения останутся тайной, даже если их визави им давно и хорошо знаком. В первую половину дня вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что, как вам кажется, вы не сможете сделать. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны.

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Лев. День символизирует перемены и трансформацию психической энергии. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Возможен денежный кризис — внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Относитесь к этому по-философски. Будьте внимательны, так как вероятны серьезные потери и просчёты.

Дева. Откажите сегодня человеку, который попросит деньги: дело в том, что отдавать вам их будут очень долго. Сегодня вам придется бороться с упрямством деловых партнеров, вооружитесь своими лучшими тактиками, дабы склонить их на свою сторону.

Весы. Вам предложат такую перспективную работу, что вы тут же напишете заявление об увольнении. Вам даже советоваться ни с кем не нужно, все сложится превосходно. Обязательно прогуляйтесь в воскресенье, проведите какое-то время на природе.

Скорпион. Это не самый благоприятный день с точки зрения работы. Вероятны задержки в делах, то, что было запланировано раньше, возможно, придется отложить. Этот день Скорпионы вряд ли проведут в одиночестве или в информационном вакууме. Звёзды сделают всё возможное, чтобы вы не остались без интересной компании и доступа к последним новостям, особенно, в вашем непосредственном окружении.

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Стрелец. Звёзды предсказывают представителю этого знака успешный день, если он будет внимательно смотреть по сторонам. Возможно, что дела у вас пойдут хорошо. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате его велика вероятность материального успеха.

Козерог. Крайне неблагоприятный день, связанный с выдержкой, чистотой помыслов и отрешением от соблазнов. Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере деятельности, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах. День испытания на гордыню и самолюбование. Звёзды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

Водолей. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. День несет двойственную характеристику. В первой половине дня вероятны желанные встречи и контакты, приятные новости, комплименты. Хорошее настроение позволит активно включиться в партнерские отношения, укрепить личные связи, расширить круг общения. Проблемы могут возникнуть только из-за тщеславия.

Рыбы. Будьте осторожны, судьба решила испытать вас определенным искушением, а поддаваться ему нельзя. День символизирует пробуждение внутренних духовных сил. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, прогулок, путешествий, общения с друзьями. Может случиться так, что сегодня вас ждет встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев