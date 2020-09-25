В Москве закрыли 43 магазина за нарушение масочного режима

— Всего было закрыто 43 предприятия торговли, но критические случаи, когда магазины больше не открывались, единичны: несколько раз подряд предприятия не реагировали на предписания Роспотребнадзора, — подчеркнул Немерюк.

Он подчеркнул, что в столице продолжает действовать указ мэра Сергея Собянина от 12 мая. Документ обязывает всех посетителей магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, ТЦ носить маску и перчатки.

— Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах, — отметил Немерюк.

По его словам, сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют предприятия, недобросовестно относящиеся к противоэпидемическим требованиям — то есть там, где и сотрудники их не соблюдают, и не требуют этого от своих посетителей.

— Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима, — добавил руководитель департамента.

По словам Немерюка, рейды с целью контроля соблюдения противоэпидемических норм в Москве будут и дальше продолжаться.

Он также отметил, что срок, на который приостанавливает работу тот или иной магазин, определяет суд.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров, в свою очередь, пояснил, что максимальный период, на который могут приостановить работу организации, составляет до 90 дней. Альтернативой этому может быть штраф.

Говоря о закрытии ряда магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия», Майоров указал, что там был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, не было дезинфицирующих средств в подсобных помещениях.

Кроме того, в магазинах не было запасов масок и перчаток, не проводилась уборка, загрязнены вентиляционные системы, не проводилось обеззараживание воздуха с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок.

— Процессуальные документы о временном запрете действия данной организации сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд, — сказал Майоров.

Он также уточнил, что если юридическое лицо представит документы, подтверждающие «исправление ситуации», то при рассмотрении дела это станет смягчающим обстоятельством.

В Москве сегодня впервые за несколько месяцев было выявлено свыше тысячи зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки число жителей столицы с положительным тестом на COVID-19 составило 1050 человек.

Последний раз такой показатель был зафиксирован 23 июня — тогда за день заразился 1081 москвич.

По данным штаба, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в столице за последнюю неделю увеличилось примерно на 30.

Оперативный штаб попросил москвичей по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, поскольку развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

«Особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — подчеркнули в штабе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия продолжается, однако ситуация с распространением COVID-19 в столице остается стабильной. По словам мэра, небольшой прирост заболевших в основном связан с активным тестированием на наличие коронавирусной инфекции.

В общей сложности в России с начала эпидемии было выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 20 тысяч пациентов умерли, 929 тысячи человек выздоровели.



